YSK İstanbul için itiraz başvurusunu değerlendiriyor

31 Mart yerel seçimlerinin ardından olağan itiraz süreçleri tamamlandı.

Ekrem İmamoğlu mazbatasını alarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

Ancak AK Parti ve MHP'nin itirazları kabul edilirse seçimler yenilenecek.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) itirazları değerlendirmek üzere toplandı. Kararın bugün verilmesi beklenmiyor. Ancak bu hafta içinde olumlu ya da olumsuz bir karar çıkacak.

USULSÜZLÜK İDDİASI

AK Parti'nin olağanüstü itiraz dilekçesinde, oy sayım ve döküm cetvellerinin mühürsüz olduğu, oy kaydırmaları yapıldığı, kayıp oy pusulalarının bulunduğu, kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı, sandık kurullarının oluşumunda usulsüzlük yapıldığı iddia edilmişti. AK Parti, İstanbul seçiminin iptali için YSK'ya, KHK ile kamu hizmetinden çıkarılan seçmenlerin bulunduğu listeyi içerir ek dilekçe de sunmuştu.

YSK KABUL ETMİŞTİ

AK Parti'nin YSK temsilcisi Recep Özel, Büyükçekmece seçim sonuçlarına itirazını yapmış ancak bu itirazın, içinde Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin itirazların da yer alması nedeniyle olağanüstü itirazla birlikte görüşülmesini istemişti. YSK de bunu kabul etmişti.

MHP'NİN OLAĞANÜSTÜ İTİRAZI

AK Parti'nin ardından MHP de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Maltepe İlçe Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptali istemiyle YSK'ya başvurmuştu.