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YSK kararı sonrası CHP İstanbul il binasında büyük sevinç

YSK'nın, İstanbul'da oyların tümünün yeniden sayılmasına yönelik AK Parti'nin talebini reddetmesinin ardından, CHP il binasında sevinö gösterileri yaşandı.

Haber Merkezi | 09.04.2019 - 02:50..
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YSK kararı sonrası CHP İstanbul il binasında büyük sevinç

AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel, partisinin İstanbul'da 31 ilçe oyların tamamının yeniden sayılmasına yönelik talebinin reddedildiğini duyurmuştu.

CHP'DEN "KAZANDIK" PAYLAŞIMI

YSK'nın bu kararı, CHP'nin il binasında sevinçle karşılanırken, il teşikalının resmi Twitter hesabından 'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu' yazılı bir kutlama fotoğrafı paylaşıldı.

YSK kararı sonrası CHP İstanbul il binasında büyük sevinç

YSK kararı sonrası CHP İstanbul il binasında büyük sevinç VİDEO

CHP'Lİ SEÇMEN SORUYOR: "NASIL BU KADAR EMİNSİNİZ"

CHP il teşkilatının bu paylaşımı sonrası bazı partililer destek mesajları yollarken, bazıları da 'Nasıl bu kadar eminsiniz' diyerek sordu.

Bir başka takipçi ise daha önce sayılan 50 sandığın tekrar sayılacağını, bu nedenle 14 bin 800 olan farkın en fazla bin oy azalacağını savundu.

YSK kararı sonrası CHP İstanbul il binasında büyük sevinç

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