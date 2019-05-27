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İstanbul seçiminin kesin aday listesi açıklandı

İstanbul İl Seçim Kurulu, 23 Haziran'da tekrarlanacak seçimde yarışacak kesin aday listesini açıkladı.

Haber Merkezi | 27.05.2019 - 11:52..
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İstanbul İl Seçim Kurulu, daha önce ilan edilen takvim uyarınca kesin aday listesini açıkladı. Listede, 4 parti ile 17 bağımsız aday bulunuyor.

4 PARTİNİN ADAYI

Seçimde; AK Partili Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım, CHP'li Millet İttifakı Adayı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi adayı Necdet Gökçınar ve Vatan Partisi adayı Mustafa İlker Yücel yarışacak.

OY PUSULALARI BASILIYOR

Bu isimlerin yer aldığı oy pusulalarının basımına da başlandı. Yeni seçmen bilgi kağıtlarının dökümü ve dağıtılması da bugün itibarıyla start aldı.

İstanbul seçiminin kesin aday listesi açıklandı

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