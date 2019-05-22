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YSK kesin sonuçları açıkladı

YSK, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimine ilişkin kesin sonuçları ilan etti

AA | 22.05.2019 - 19:07..
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YSK kesin sonuçları açıkladı

YSK, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimine ilişkin kesin sonuçları ilan etti.

Kesin sonuçlara göre belediye başkanlıklarında AK Parti yüzde 54,76, CHP yüzde 17,71, MHP 17,20, HDP 4,21, İYİ Parti 1,77, Saadet Partisi 1,55 oy aldı.

BÜYÜKŞEHİRLERDE OY ORANLARI

31 Mart yerel seçimleri kesin sonuçlarına göre büyükşehirlerde

AK Parti yüzde 51,72,
CHP yüzde 34,48,
MHP yüzde 3,45,
HDP yüzde 10,34 oranında oy aldı.

BELEDİYE BAŞKANLIKLARINDA OY ORANLARI

Kesin sonuçlara göre belediye başkanlıklarında
AK Parti yüzde 54,76,
CHP yüzde 17,71,
MHP 17,20,
HDP 4,21,
İYİ Parti 1,77,
Saadet Partisi 1,55 oy aldı.

BELEDİYE MECLİS ÜYELİKLERİNDE OY ORANLARI

Kesin sonuçlarına göre, belediye meclis üyeliklerinde
AK Parti yüzde 49,04,
CHP yüzde 22,24,
MHP yüzde 13,59,
İYİ Parti yüzde 5,26,
HDP yüzde 5,93,
Saadet Partisi yüzde 1,42,
Büyük Birlik Partisi yüzde 1,30 oranında asil üyelik kazandı.

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