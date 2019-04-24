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YSK MHP'nin Maltepe için yaptığı itirazı kabul etti

Yüksek Seçim Kurulu, MHP'nin Maltepe'de kamu görevlisi olmayan sandık kurulu üyelerinin araştırılmasını kabul etti.

AA | 24.04.2019 - 17:21..
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YSK MHP'nin Maltepe için yaptığı itirazı kabul etti

YSK, MHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Maltepe İlçe Belediye Başkanlığı seçimi hakkında yaptığı olağanüstü itirazda ara karar verdi.

Ara kararda; sandık kurulu, başkan, memur ve üyelerin görevlendirilmesinde esas alınan listelerin, hangi kurumlardan temin edildiği hakkında Maltepe Birinci ve İkinci ilçe seçim kurullarından bilgi istedi.YSK, MHP'nin "kısıtlı seçmen" itirazı konusunda, AK Parti'nin başvurusunda araştırılacağı gerekçesiyle, yeniden bilgi istenmesine gerek görmedi.

BÜYÜKÇEKMECE KARARI BEKLEMEDE

YSK, AK Parti'nin Büyükçekmece itirazına ilişkin, dün alınan ara kararların sonucunun beklenmesini kararlaştırdı.

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