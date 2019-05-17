YSK, Palu Belediye Başkanı Ünalan'ın mazbatasını geri aldı

Palu Belediye Başkanlığına AK Parti’den seçilen ve 4 Nisan’da mazbatasını alarak göreve başlayan Efrayim Ünalan ile ilgili itiraz verilmişti.

İtirazda, Ünalan'ın 2 yıl 6 aylık cezasının Yargıtay 11. Ceza Dairesi tarafından 19 Mart 2019 tarihinde onaylandığı, bu nedenle başkanlığının düşmesi gerektiği savunuldu.

Seçimlerde Efrayim Ünalan 2 bin 679 oy almış, MHP’nin adayı Muhammed Septioğlu ise 2 bin 557 oy alarak 122 farkla seçimleri kaybetmişti

YSK MAZBATAYI GERİ ALDI

Gerekli incelemeyi tamamlayan YSK, 15 Mayıs itibariyle kararını vererek Ünalan'ın mazbatasının iptaline karar verdi.

YSK'nın kararında, "Elazığ İli Palu İlçesi Belediye Başkanı seçilen Efrayim Ünalan’ın seçilmeye engel mahkumiyeti bulunduğundan, mazbatasının iptaline, karar örneğinin il ve ilçe seçim kuruluna gönderilmesine karar verilmiştir” denildi.

YENİ BAŞKANI MECLİS ÜYELERİ BELİRLEYECEK

İlçede yeni başkanın ise meclis üyeleri arasından belirleneceği bildirildi. İlçede AK Parti'nin 5, MHP'nin ise 4 meclis üyesi bulunuyor.