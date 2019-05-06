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YSK toplandı

İstanbul seçimlerinin kaderini belirleyecek görüşmeden karar çıkması bekleniyor.

AA & Ensonhaber | 06.05.2019 - 14:41..
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YSK toplandı

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31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı Millet İttifak'ı adayı Ekrem İmamoğlu 13 bin 729 oy farkıyla kazandı.
Ancak seçimlerin ardından AK Parti ve MHP seçim sonuçlarına itirazlarda bulundu.

İstanbul seçim sonuçlarına yapılan itirazlarda gözler Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) çevrildi.

TOPLANTIDAN SONRA KARAR AÇIKLANABİLİR

Saat 14.30'da toplanan kurul  itirazları görüşmeye başladı. Toplantının ardından kararın açıklanması bekleniyor.

YSK toplandı

YSK HANGİ KARARLARI VEREBİLİR

YSK, seçimin iptali ve yenilenmesine karar verebilir, Ekrem İmamoğlu'nun mazbatası iptal edilebilir.

Bir başka ihtimal ise 2 ilçede seçimlerin iptal edilmesi. Maltepe ve Büyükçekmece'de tam kanunsuzluk gerekçesiyle birinde ya ada ikisinde birden seçim iptal kararının çıkması durumu söz konusu.

Son ihtimal ise olağanüstü itirazların reddi. Eğer ret kararı çıkarsa Ekrem İmamoğlu, İBB Başkanı olarak yoluna devam edecek. YSK kesin sonuçları ilan etmiş olacak.

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