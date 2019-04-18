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YSK'dan KHK'lı adayların itirazına ret

Yüksek Seçim Kurulu, HDP'nin seçimi kazanan KHK'lı adaylarla ilgili olağanüstü itirazını reddetti.

Haber Merkezi | 18.04.2019 - 16:44..
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YSK'dan KHK'lı adayların itirazına ret

31 Mart 2019 yerel seçimlerde seçilen başkan ve belediye meclis üyelerine Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlerine son verilmiş oldukları takdirde mazbata verilmemesi yönündeki kararı tartışma konusu olmuştu.

KHK'LI ADAYLARA MAZBATA VERİLMEMESİ KESİNLEŞTİ

HDP bunun üzerine seçimi kazanan belediye başkanı ve belediye meclis üyelerine mazbata verilmemesi yönündeki kararın iptali için YSK’ya yaptığı itiraz başvurusu yaptı Yüksek Seçim Kurulu'nun kararı belli oldu.

YSK HDP'nin seçimi kazanan KHK'lı adaylarla ilgili olağanüstü itirazını reddetti. Bu karar sonrası KHK'lı isimlere mazbata verilmemesine dair karar kesinleşmiş oldu.

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