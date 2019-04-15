YSK'dan Maltepe için terminal sayısı açıklaması

YSK Maltepe seçimleriyle ilişkin olarak aldığı aldığı karar yayınlandı. Kararda, YSK kararlarının kesin olması nedeniyle bu kararlara uyulmasının zorunlu olduğuna, aksi takdirde seçim suçu oluşturulacağının bilinmesi gerektiğine, seçim işlemlerinin kaldığı yerden devam etmesi gerektiğine ve ilçe seçim kurulları gözetiminde yapılan yeniden oy sayım, döküm ve tasnif işlemlerinin geçerli sayılıp, bu işlemlerin tekrarının gerekmediği belirtildi.

YSK: SEÇİM KURULLARININ SAYIMI İVEDİLİKLE TAMAMLAMASI GEREKİYOR

Maltepe İlçe Seçim Kurulu Başkanı, "Terminallerin artırılmasına ben mi karar vereceğim, yoksa kurul mu?" diye sordu. Yüksek Seçim Kurulu ise "Kendi başına değil ilçe seçim kurulunu toplayıp bu kararı almalısın" diye yanıt verdi.

Bu duruma göre Maltepe Seçim Kurulu, yeni terminal kurulmasına dair kararı kurul halinde toplanarak alacak. Bir diğer ifadeyle 7 üye ile toplanıp karar verecek. Bu doğrultuda hakim tek başına karar veremeyecek.

YSK açıklamasında "Seçim kurullarınca sayımı ivedilikle tamamlanması gerekiyor" dendi.



