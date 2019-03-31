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YSK'dan seçim sonrası ilk açıklama

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven seçimin ardından ilk açıklamalarını yaptı.

Haber Merkezi | 31.03.2019 - 23:29..
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YSK Başkanı Sadi Güven yerel seçimlerin ardından açıklama yaptı. Seçimin geneline ilişkin değerlendirmeler yapan Güven hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerini sundu.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Güven "Bugün Malatya Pütürge'de meydana gelen olayda 2 vatandaşımız, Gaziantep'te ise 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bu arada yaralılara da acil şifalar diliyorum" dedi.

VERİ AKIŞI

Başkan Güven yaşanan veri akışına ilişkin "Servis yazılımında teknik gereklilik nedeniyle yapılan işlem sonucunda siyasi partilerimizin veri çekme sürecinde bir kesinti olup giderilmiştir. Bu arada herhangi bir veri kaybı yaşanmamış, kesintinin giderilmesinden sonra tüm bilgiler siyasi partilere aktarılmaya devam edilmektedir." dedi.

 

 

YSK'dan seçim sonrası ilk açıklama VİDEO

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