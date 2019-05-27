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YSK'dan Türkan Saylan Kültür Merkezi kararı

YSK AK Parti'nin, Maltepe seçim merkezi olarak belirlenen Türkan Saylan Kültür Merkezi'nin değiştirilmesine yönelik talebini reddetti.

AA | 27.05.2019 - 19:30..
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AK Parti Maltepe İlçe Başkanlığı, 20 Mayıs 2019'da Maltepe İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na başvurarak, 23 Haziran'da seçiminde ilçe seçim merkezi olarak belirlenen Türkan Saylan Kültür Merkezi'nin değiştirilmesini talep etmişti.

Dilekçede, Türkan Saylan Kültür Merkezi'nin hem güvenlik hem tarafsızlık açısından uygun olmadığını ifade edilerek, başka bir merkezin belirlenmesini istendi.

İLÇE SEÇİM KURULU KABUL ETTİ

Maltepe İstanbul 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı AK Parti'nin başvurusunu kabul etti. Maltepe İlçesi Seçim Koordinasyon merkezi ve seçim sonuçlarının alınacağı merkez olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait Müzahir Sille Spor Kompleksi'nin kullanılmasına karar verildi.

İL SEÇİM KURULU 'DEĞİŞMESİN' DEDİ

Maltepe İstanbul 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanı'nın muhalif kaldığı bu karara CHP itiraz etti. CHP'nin itirazını kabul eden İstanbul İl Seçim Kurulu, Maltepe İlçe Seçim Kurulu'nun kararını kaldırdı.

SON SÖZÜ YSK SÖYLEDİ

Ancak bu karara da AK Parti itiraz etti. Bu gelişme üzerine konu YSK'nin gündemine geldi. YSK, AKP'nin itirazını "İl Seçim Kurulu'nun kararı kesin" diyerek, reddetti. Bu karar sonrası 31 Mart seçiminde Maltepe oylarının toplandığı Türkan Saylan Kültür Merkezi, 23 Haziran seçiminde de kullanılacak.

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