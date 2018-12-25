YSK’den yayın yasakları kararı

YSK’nin Mahalli İdareler Genel Seçimleri sürecinde uygulanacak yayın yasaklarına ilişkin kararı, Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayınlandı. Kararda, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un bazı maddeleri ve seçmen hukukunu ilgilendiren “Yayın İlkeleri” başlıklı 8, 30 ve 45. maddeleri dikkate alınarak bazı düzenlemelerin yapılmasının gerektiği bildirildi.

TARAFSIZLIK İLKESİNE UYULACAK

Buna göre; 1 Ocak 2019 tarihinde başlayan seçim döneminde, TRT ile özel radyo ve televizyon kuruluşlarının oy verme gününün bitimine kadar yapacakları yayınlarda, yayın hizmet ilkelerine titizlikle uyması gerekecek. Tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerine uygun davranmakla yükümlü radyo ve televizyon kuruluşları ile yazılı, sözlü ve görsel basın, tek yönlü taraf tutan yayınlar yapamayacak. Bu kuruluşların yayınlarında, demokratik kurallar çerçevesinde siyasi partiler ve bağımsız adaylar arasında fırsat eşitliğini sağlamakla yükümlü olacak.

SON 24 SAATE KADAR YAPILACAK YAYINLAR

Karara göre siyasi partiler veya adaylar, oy verme gününden önceki 24 saate kadar olan sürede radyo ve televizyonlarda birlikte veya ayrı ayrı açık oturum, röportaj, panel gibi programlara katılarak görüşlerini açıklayabilecek.

Siyasi partiler veya adayların açık ya da kapalı yer toplantıları radyo ve televizyonlarda canlı olarak yayınlanabilecek. Seçime katılan siyasi partiler ve bağımsız adaylar, seçim propaganda süresinin sona ermesine kadar yazılı basında ilan ve reklam yoluyla veya internet sitesi açarak sözlü, yazılı veya görüntülü propaganda yapabilecek.

Seçim dönemi içinde "Ulusa Sesleniş" veya "Millete Hizmet Yolunda" gibi özel tanıtıcı programlar banttan veya canlı olarak yayınlanamayacak.

Herhangi bir yayının banttan, internet ortamında propaganda yasaklarına aykırılık içerecek şekilde yayını halinde tüm dünyadan izlenmesi mümkün olduğundan, bu yayına erişimi engelleme kararı verme ve gereği için erişim sağlayıcılarına bildirme görevi itirazın yapıldığı yerin İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na ait olacak.

Kararda, siyasi partiler ve bağımsız adayların, radyo ve televizyon kanalları ile yazılı, sözlü ve görsel basında yapacakları propagandalarda Türkçenin yanı sıra farklı dil ve lehçelerin de kullanılabileceği vurgulandı.

TELEFONLARA MESAJ GÖNDERİLMEYECEK

Vatandaşların, elektronik posta adreslerine, taşınabilir veya sabit telefonlarına sesli, görüntülü veya yazılı mesaj gönderilemeyecek ancak siyasi partilerin kendi üyelerine gönderdiği sesli, görüntülü veya yazılı mesajlar her zaman serbest olacak.

Oy verme tarihi olan 31 Mart 2019'dan önceki 10 günlük sürede, yazılı, sözlü ve görsel basın ve yayın araçları ile kamuoyu araştırmaları, anketler, tahminler, bilgi ve iletişim telefonları yoluyla mini referandum gibi adlarla bir siyasi partinin veya adayın lehinde ya da aleyhinde, vatandaşın oyunu etkileyecek biçimde yayın ve dağıtım yapılamayacak.

Bu sürenin dışında yapılacak yayınlar, tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerine uygun olacak, kamuoyu araştırmaları ve anketlerin yayınlanması sırasında, araştırmanın hangi kuruluş tarafından yapıldığı, denek sayısı, araştırmanın kim tarafından finanse edildiği açıklanmak zorunda olacak.