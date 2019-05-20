YSK'nın gerekçeli iptal kararı bugün açıklanmayacak

6 Mayıs'ta Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından iptal edilip yenilenme kararı alınan İBB Başkanlığı seçimlerinde, 15 gündür gerekçeli kararın açıklanması bekleniyor.

23 Haziran'da sandık başına gidecek İstanbullular, büyükşehir belediye başkanını seçecekler. Ancak gerekçeli karar, hazırlanmasına rağmen açıklanmadı.

Sabah saatlerinde gerekçeli kararın hazırlandığını duyuran YSK, kararların açıklanmasından önce toplantı gerçekleştirdi.

BUGÜN AÇIKLANMAYACAK

Ancak toplantı sonunda kararın açıklanmasını bekleyen İstanbullular, yine bir erteleme kararı ile karşılaştı. Yüksek Seçim Kurulu, toplantı sonunda gerekçeli kararın bugün açıklanmayacağını duyurdu.

GEREKÇELİ KARARIN GECİKME NEDENİ

İstanbul seçimlerinin iptali lehine oy kullanan 4 üye gerekçeli kararlarını önceden yazıp tamamladı. Diğer üyeler ise bu sabah saatlerinde gerekçeli kararlarını tamamladı. İptali lehine oy kullanan 4 üye, diğer 7 üyenin gerekçeli kararını yeni gördüğü ve buna karşı kararlarına ek yaptığı için gerekçeli kararın açıklanması gecikti.