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YSK'nın kararı sonrası el değiştiren belediyeler

YSK, KHK'lı başkan adaylarına mazbata verilmeyeceğini açıkladı, HDP 5 belediye kaybetti.

Haber Merkezi | 11.04.2019 - 10:29..
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YSK'nın kararı sonrası el değiştiren belediyeler

Yüksek Seçim Kurulu, KHK ile kamudan atılan ve 31 Mart'ta belediye başkanı seçilen kişilere mazbata verilmeyeceğini açıkladı. Buna göre mazbatalar, seçimi ikinci sırada tamamlayanlara verilecek.

HDP’nin Diyarbakır’da en güçlü olduğu yerlerden birisi olan Bağlar Belediye Başkanlığı seçiminde en yüksek oyu alan Zeyyat Ceylan, öğretmen olarak görev yaparken çıkarılan KHK ile ihraç edilmişti.

Yine Van Tuşba’da seçimi önde tamamlayan Yılmaz Berki, Edremit’te Gülcan Kaçmaz Sayyiğit ve Çaldıran’da Leyla Atsak ayrıca Kars'ın Digor ilçesi Dağpınar Beldesi'nde Abubekir Erkmen'in KHK ile ihraç edildiği bildirildi.

KHK'LI BELEDİYE BAŞKANLARI HANGİ İLÇEDE KAÇ OYLA KAZANDI

DİYARBAKIR - BAĞLAR

Zeyyat Ceylan (HDP): Yüzde 70.34

Hüseyin Beyoğlu (AK PARTİ ): Yüzde 25.46

VAN - TUŞBA

Yılmaz Berki (HDP): Yüzde 52.93

Salih Akman (AK PARTİ): Yüzde 39.37

VAN - EDREMİT

Gülcan Kaçmaz Sayyiğit (HDP): Yüzde 53.81

İsmail Say (AK PARTİ): Yüzde 41.7

VAN - ÇALDIRAN

Leyla Atsak (HDP): Yüzde 53.00

Şefik Ensari (AK PARTİ): Yüzde 43.43

ERZURUM - TEKMAN

Muzahit Karakuş (HDP): Yüzde 48.53

Mustafa Ergin (AK PARTİ): Yüzde 46.50

KARS - DİGOR - DAĞPINAR BELDESİ

Abubekir Erkmen (HDP): Yüzde 54.25

Ömer Vargün (AK PARTİ): Yüzde 44.43

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