YSK'nın kararında olumsuz oy veren hakimlerin gerekçeleri

YSK'nın beklenen gerekçeli kararı bugün açıklandı. 250 sayfalık kararın 15 sayfalık bölümünde seçimin neden iptal edildiğine dair vurgular yer alırken, olumsuz yönde oy kullanan hakimlerin sebepleri de yayınlandı.

Hakimler, "Sandıkta yapılan hatalar seçmeni etkilememeli" vurgusunu yaptı.

SORUMLULUK SEÇMENE MAL EDİLEMEZ

Olumsuz yönde görüş bildiren hakimler, seçmen sandık kurullarının hatalarının sandığa oy vermeye gelen seçmene mal edilemeyeceği yönünde fikir birliği yaptı. Özellikel kurulların belirnmesini bilmedikleri için bu hatanın seçmeni etkilememesi gerektiğini belirten hakimler olumsuz yönde oy kullandı.

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YSK'nın yayınladığı olumsuz görüş bildiren hakimlerin açıklamasında "Seçmenlerin sandık kurulunun oluşumuna itiraz etmeleri ve sandık kurulunun nasıl oluşturulduğunu bilmeleri mümkün değildir. Seçmenler seçme hakkını kullanarak oy vermişlerdir. Bir hata varsa bunun sorumluluğu seçmenlere yüklenemez." ifadelerine yer verildi.