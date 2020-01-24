YSK'nın yeni başkanı belli oldu

YSK'nın yeni başkanı Muharrem Akkaya oldu.

1964 doğumlu olan Akkaya, Karabük Ovacık'lı. 1989'da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra mesleğe Karabük'te başlayan Akkaya, bazı ilçelerde hakimlik, Kocaeli'nde ise savcılık yaptı.

Akkaya'nın mesleki kariyerinde de Adalet Bakanlığı görevleri var.

2016'DA YSK ÜYELİĞİNE ATANDI

Bakanlık İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tetkik hakimliğinden sonra Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı oldu. 24 Şubat 2011'de Yargıtay Savcılığına, üyeliğine seçilen Akkaya, Eylül 2016'da YSK üyeliğine atandı.