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YSK'ya çete diyen CHP başvuru yaptı

İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararını sert eleştiren CHP, bugün başvuru için YSK'nın kapısına gitti.

Haber Merkezi | 08.05.2019 - 14:34..
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YSK'ya çete diyen CHP başvuru yaptı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün partisinin grup toplantısında İstanbul'da seçimleri yenileme kararı alan YSK'yı sert sözlerle eleştridi.

"7 ÇETE MENSUBU SEÇİMLERİ İPTAL ETTİ"

Kılıçdaroğlu, 4'e karşı 7 oyla kararı kabul eden YSK hakimlerine "Çete mensubu" ifadelerini kullandı. CHP lideri şu sözleri sarf etti: "Hakim dediğin adam satılık adam değildir. Hakim dediğin kişi siyasi baskılara boyun eğmez. Vicdanıyla adaletle karar verir. Adaletin olmadığı bir devlet ayakta kalamaz. Devletin temeliyle oynadılar. 7 tane hakim aracılığıyla yaptılar. Kumpası CHP yapmadı, onu anlamışlar. Bu işte bir gariplik var onun için itiraz ediyoruz diyorlar. Ne oluyor peki? Oturuyorlar YSK içindeki 7 çete mensubu hakim iptal karar veriyorlar. 7 çete mensubu arka kapıdan AK Parti'nin belirli çevreleriyle diyalog kurarak seçimi iptal ediyorlar."

YSK ÜYELERİNİ YUHALATTI

Bu sözlerle de yetinmeyen Kılıçdaroğlu, YSK üyelerinin adını tek tek okuyarak partililere yuhalattı.

Kılıçdaroğlu bir YSK üyesinin soyadının 'Eğri' olmasıyla da dalga geçerek, "Ne kadar doğru bir soyisim" dedi.

ERTESİ GÜN BAŞVURU YAPTILAR

Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerinin üzerinden henüz 24 saat geçmemişken CHP, YSK'ya İstanbul'daki 39 ilçe seçiminin ve 24 Haziran seçimlerinin iptal edilmesini istedi.

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