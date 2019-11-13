YTB, Suriyeli çocuklar için yollarda

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarıyla güven ortamının sağlandığı bölgelerde sosyal hayatın normalleşmesi ve toplumsal huzurun artırılmasına yönelik faaliyetlere, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) katkı sunuyor.

YTB tarafından, "Suriye Gönül Coğrafyası Kültür Buluşmaları" kapsamında Cerablus, Çobanbey, El Bab ve Azez’de 4 gün sürecek bir program hayata geçirildi.

YETİMHANELERDEKİ ÇOCUKLAR ÖNCELİKLİ

Büyük bir etkinlik tırı içerisinde Hacivat ve Karagöz’den Rafadan Tayfa’ya, müzik dinetilerinden yarışmalı oyunlara çocuklara yönelik içerikler barındıran program ilk olarak 11 Kasım’da Cerablus’ta, 12 Kasım’da da Çobanbey’de gerçekleştirildi.

Programla; bölgede yaşayan çocuk yaştaki soydaşlar başta olmak üzere bölgedeki tüm çocukların ve genç kuşakların ortak kültürel değerlere aşinalığının artırılması; savaş sonrası travmanın küçük yaş grupları nezdinde azaltılması amaçlanıyor.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren de, kurumun bu çalışmasını; "Türkiye barış ve istikrar götürdüğü Fıratkalkanı ve Zeytindalı bölgesinde, toplumsal huzurun temini için de çalışmaya devam ediyor. Afrin, Cerablus, Çobanbey ve El-Bab’da çocukların yüzü gülsün diye etkinlik tırımız yola çıktı." sözleriyle duyurdu.