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Yücel Çelikbilek vefat etti

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Yücel Çelikbilek, bir süredir tedavi gördüğü Koç Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

AA | 19.03.2020 - 16:18..
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Yücel Çelikbilek, 13 Şubat'ta geçirdiği rahatsızlık üzerine Beykoz Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, tedavisine daha sonra Koç Üniversitesi Hastanesi'nde devam edilmişti.

Çelikbilek, bir süredir tedavi gördüğü Koç Üniversitesi Hastanesi'nde yaşamını kaybetti.

Yücel Çelikbilek vefat etti

Çelikbilek'in cenazesi, Büyük Çamlıca Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Yücel Çelikbilek vefat etti

YÜCEL ÇELİKBİLEK KİMDİR?

1951 yılında Kars’ta doğan Çelikbilek, İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi ile Mahalli İdareler Enstitüsü’nü bitirdi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde mahalli idarelerle ilgili yüksek lisans çalışması yaptı.

1985 yılından itibaren yönetim kurulu üyeliğini yaptığı İlim Yayma Cemiyeti'nin, 2002–2004 yılları arasında başkanlığını üstlendi.

Yücel Çelikbilek vefat etti

Kurucu üyesi olduğu İlim Yayma Vakfı'nın başkanlığını da yapan Çelikbilek, 1989–1994 yılları arasında Refah Partisi Beykoz İlçe Başkanlığı görevini üstlendi. 1994 yılında Beykoz Belediye Başkanlığı görevine seçilen Çelikbilek, 1999 yılından itibaren 10 yıl süreyle İstanbul Büyükşehir Belediyesinde Başkan Danışmanı ve Yerel Yönetimler Koordinatörü olarak görev yaptı.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı kurucuları arasında yer alan Çelikbilek, Mali ve İdari İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. 2009 ve 2014 yıllarında Beykoz Belediye Başkanı seçilen Çelikbilek, evli ve 9 çocuk babasıydı.

Yücel Çelikbilek vefat etti

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