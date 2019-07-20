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Yük treni hemzemin geçitte kamyonete çarptı: 1'i ağır 5 yaralı

Konya'nın Akşehir ilçesinde yük treni, hemzemin geçitte kamyonete çarptı. Kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

DHA | 20.07.2019 - 16:30..
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Fatih Başeğmez (31) yönetimindeki 42 ACH 179 plakalı kamyonete, hemzemin geçitten geçtiği sırada yük treni çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü ile birlikte araçta bulunan Samet (18), Nigar (32), Emine (12) ve Saadet Başeğmez (39) yaralandı.

Yük treni hemzemin geçitte kamyonete çarptı: 1'i ağır 5 yaralı

Yük treni hemzemin geçitte kamyonete çarptı: 1'i ağır 5 yaralı

1'İ AĞIR 5 YARALI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan durumu ağır olan Nigar Başeğmez, Konya'ya sevk edildi.

Yük treni hemzemin geçitte kamyonete çarptı: 1'i ağır 5 yaralı


Yük treni hemzemin geçitte kamyonete çarptı: 1'i ağır 5 yaralı

Yük treni hemzemin geçitte kamyonete çarptı: 1'i ağır 5 yaralı

Yük treni hemzemin geçitte kamyonete çarptı: 1'i ağır 5 yaralı

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