taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2104
Euro
5.9008
Altın
1222.41
Borsa
95416.03
Gram Altın
204.675

Yüksek gerilim hattında sevgilisinin affetmesini istedi

Sakarya'da sevgilisi terk ettiği için 30 metrelik yüksek gerilim hattına çıkan genç, 'Beni affetmiyor' diye bağırdı.

DHA | 01.12.2018 - 00:33..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Çam Sokak'ta, 25 yaşındaki M.G., sevgilisi kendisini terk ettiği için 30 metre yüksekliğindeki yüksek gerilim hattına tırmarak intihar girişiminde bulundu.

Yüksek gerilim hattında sevgilisinin affetmesini istedi

POLİS, SEVGİLİSİYLE BARIŞTIRMA SÖZÜ VERDİ

M.G'nin direğe çıktığını gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri yüksek gerilim hattının altına yerleştirdiği şişme yatak ile önlem aldı. Polis, genci uzun süre ikna etmeye çalışarak, barıştırma sözü verdi.

Yüksek gerilim hattında sevgilisinin affetmesini istedi

SEVGİLİSİ AFFEDİNCE AŞAĞIYA İNDİ

M.G.'nin sevgilisi T.K.'ye ulaşan polis, genç kızı ekip otosuyla olay yerine getirdi.
Sevgilisini gören M.G., yüksek gerilim hattında ağlayarak "Affet beni" diye bağırdı.

Yüksek gerilim hattında sevgilisinin affetmesini istedi

Sevgilisinden "Affettim" cevabını alan genç, bir an şişme yatağa atlamak isteyence, itfaiye ekipleri engel oldu.

Yüksek gerilim hattında sevgilisinin affetmesini istedi

SARILARAK ÖZÜR DİLEDİ

Aşağıya inen M.G., sevgilisine sarılarak özür diledi. M.G., 112 Acil ekiplerince kontrol amacıyla Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yüksek gerilim hattında sevgilisinin affetmesini istedi

Yüksek gerilim hattında sevgilisinin affetmesini istedi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Emine Erdoğan G-20 zirvesinde first lady'ler ile buluştu

Emine Erdoğan G-20 zirvesinde first lady'ler ile buluştu

3
Yüksek gerilim hattında sevgilisinin affetmesini istedi

Yüksek gerilim hattında sevgilisinin affetmesini istedi

1
İspanya'da Türk taraftarları aşağılayan uygulama

İspanya'da Türk taraftarları aşağılayan uygulama

0
Çin'de 237 maratoncu hile yaparken görüntülendi

Çin'de 237 maratoncu hile yaparken görüntülendi

0
Papa Francesco: Eski kiliseleri gece kulübü yapmayın

Papa Francesco: Eski kiliseleri gece kulübü yapmayın

0
Anadolu Efes Avrupa Ligi'nde Baskonia'yı yendi

Anadolu Efes Avrupa Ligi'nde Baskonia'yı yendi

0
Yeni çıkanlar

Yeni çıkanlar

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir