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Yüksek Hızlı Tren kazasının nedeni: Sinyalizasyon yoktu

Ankara'da, 9 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan tren kazasının nedeni sinyalizasyon olmaması. Manuel olarak yapılan kontroller kazaya davetiye çıkardı.

DHA | 14.12.2018 - 11:26..
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Yüksek Hızlı Tren kazasının nedeni: Sinyalizasyon yoktu

Ankara'da dün meydana gelen Yüksek Hızlı Tren kazasında, 3’ü makinist 9 kişi öldü. Kazada yaralanan 86 kişiden, 34'ünün hastanedeki tedavisi devam ediyor. Yaralılardan ikisinin durumu ağır.

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Kazayla ilgili başlatılan soruşturmada, kusuru bulunduğu gerekçesiyle TCDD personeli 3 kişi gözaltına alındı. Savcılık ve emniyet güçleri olayla ilgili incelemesini sürdürüyor.

GENEL MÜDÜR HESABINI KİLİTLEDİ

Kazanın ardından Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürü İsa Apaydın, sosyal medya hesabını kendini takip etmeyen kişilere kilitledi.

Yüksek Hızlı Tren kazasının nedeni: Sinyalizasyon yoktu

KAZANIN NEDENİ: SİNYALİZASYON SİSTEMİ YOKTU

TCDD'de görevli bir yetkili de, kazaya, sinyalizasyon sisteminin olmamasının neden olduğunu söyledi. İsminin açıklanmasını istemeyen yetkili şöyle konuştu:

"Sinyalizasyon sisteminin olmaması, manuel sistemle kontrol edilmesi kazayı getirdi. Elle yapılan kontroller olduğu için iletişimde sıkıntı olmuş olabilir. Yanlış makas yönlendirilmesinden kaynaklanabilir.

KUMANDA MERKEZİNDEKİ GÖREVLİ, GELEN TRENİ GÖRMÜYOR

Kumanda merkezinde uçaklar nasıl izlenirse trenler de izlenir. Kumanda merkezindeki görevli, karşıdan gelen treni görmüyor. Çünkü ölü bölge, sinyal yok, geleni göremiyorlar.

SİNYAL OLSAYDI KUMANDA MERKEZİ DÜĞMEYE BASARDI

Sinyal olsa kumanda merkezinde görevli düğmeye basar, önündeki ışığı kırmızı yapar, durur. Veya makasın yönünü değiştirir, trenin yolu değişir. O da yok."

Yüksek Hızlı Tren kazasının nedeni: Sinyalizasyon yoktu

Yüksek Hızlı Tren kazasının nedeni: Sinyalizasyon yoktu

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