İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu oldu. Mazbatasını almak üzere Çağlaya Adliyesi'ne gelen İmamoğlu'nun adliyeye girişi esnasında vatandaşlarla güvenlik görevlileri arasında kavga çıktı.Millet İttifakı'nın CHP'li Adayı Ekrem İmamoğlu, İBB Başkanlığı mazbatasını almak üzere Çağlayan Adliyesi'ne geldi. Ekrem İmamoğlu Çağlayan Adliyesi'ne vatandaşların yoğun alkışları ve sloganları arasında girdi.İmamoğlu'na eşi Dilek İmamoğlu da eşlik etti.

Çağlayan Adliyesi'nde kavga çıktı VİDEO

SÖZLÜ TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

İmamoğlu'nun adliyeye girişi esnasında da bazı vatandaşlar binaya girmek istedi. Güvenlik güçlerini, içeriye giren vatandaşları engellemek istedi. Vatandaşlarla güvenlik güçleri arasında yaşanan sözlü tartışma kavga dönüştü. Kısa süreli gerginliğin ardından vatandaşlar adliyeden çıkarıldı.



