Yüksek İstişare Kurulu toplantı yaptı

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

2 SAATLİK TOPLANTI

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı toplantı yaklaşık 2 saat sürdü.

Toplantıya, kurul üyeleri Bülent Arınç, İsmail Kahraman, Cemil Çiçek, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin ve Yıldırım Akbulut katıldı.

İLK FOTOĞRAF KARESİ

Kurul, ilk defa Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bir araya geldi. Toplantı öncesi çekilen fotoğrafta tüm üyelerin bir arada bulunduğu ilk fotoğraf olma özelliği taşıyor.