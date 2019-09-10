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Yüksek Mahkeme düğün yapmamayı boşanma sebebi saydı

Yargıtay, geline söz verip de düğün yapmayan damadı kusurlu buldu.

İHA | 10.09.2019 - 10:30..
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H.A. ve Ş.A., 2010 yılında resmî nikahla evlendi. İddiaya göre; damat Ş.A., nikah töreni sonrası düğün yapacağına söz verdi. Ancak Ş.A., resmi nikahın üzerinden 3 sene geçmesine rağmen birtakım bahanelerle düğün merasimini yapmaya yanaşmadı.

KOCASININ DÜĞÜN YAPMAMASI SEBEBİYLE DAVA AÇTI

5. Aile Mahkemesi'ne başvuran H.A.; kocasının düğün yapmaması sebebiyle ailesi ve çevresi karşısında küçük duruma düştüğünü, davalının istememesi sebebiyle işten ayrıldığını ve maddi yönden de büyük sıkıntılar yaşadığını, evlilik birliğinin devam edeceği yönündeki inancını da kaybettiğini de ileri sürerek boşanma kararı verilmesini talep etti.

DAMAT TAM KUSURLU BULUNDU

Mahkemede ifade veren davalı koca Ş.A. ise eşini çok sevdiğini, işlerinin yolunda gidememesi sebebiyle düğün yapmadığını ancak ev kiralamak, eşya almak gibi müşterek hayatın gerektirdiği tüm özeni gösterdiğini, eşinin kendisini affetmesini istediğini belirterek davanın reddini istedi. Mahkeme, davalının söz verdiği düğünü yapmadığı bu sebeple tarafların bir araya gelmediği, bu süre içerisinde düğün yapmaması sebebiyle evlilik birliğinin sarsılmasında davalının tam kusurlu olduğu gerekçesiyle tarafların boşanmalarına karar verdi. Kararı davalı temyiz etti.

Yüksek Mahkeme düğün yapmamayı boşanma sebebi saydı

"DÜĞÜN YAPMAMAK BOŞANMA SEBEBİ HALİNE GELMİŞTİR"

Yargıtay'ın emsal nitelikteki kararı yorumlayan Avukat Fatih Karamercan, "Eşlerin ekonomik zorluklar sebebi ile resmî nikah töreni ardından hemen düğün töreni yapamadıkları ve düğün merasimini gelecekteki bir tarihe erteledikleri durumda, eşlerden birisinin düğün yapmaya yanaşmaması boşanma sebebi haline gelmiştir. Ancak bu durumla ilişkin söz konusu karar, eşlerin ekonomik durumlarına göre yani her somut olaya göre değişmesi gereklidir." dedi.

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