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Arkadaşı müziği kısmayınca bıçakladı

Afganistan uyruklu kişi, arkadaşını yüksek sesle müzik dinliyor diye, öldürüp kayıplara karıştı.

DHA | 04.03.2019 - 00:18..
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Aksaray'da  Afganistan uyruklu Nasir M., cep telefonuyla konuşarak, sokakta yürürken iddiaya göre yanındaki arkadaşı Ferzat Navsandı da, telefondan yüksek sesle müzik dinlemesi üzerine, sesi kısması için uyarıda bulundu. Bunun üzerine iki arkadaş arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Navsandı, kaçmaya başlayınca peşinden giden Nasir M., yanındaki bıçakla Navsandı'yı vücudunun 6 yerinden bıçaklayıp kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen Navsandı yaşamını yitirdi.

Arkadaşı müziği kısmayınca bıçakladı VİDEO

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Polis, görgü tanıklarının iki arkadaşın yüksek sesle müzik dinleme nedeniyle aralarında tartıştıklarını ve ardından Nasir M.'nin peşinden koşarak Navsandı'yı bıçakladığını söylemesi üzerine Nasir M.'nin yakalanması için çalışma başladı. Nasir M.'nin Aksaray kent merkeziye veya otobüsle başka şehre gitme ihtimaline karşı, kent merkezi girişi ile şehirlerarası otobüs terminalinde arama yaptı. Yapılan aramalara rağmen Nasir M.'nin izine rastlanılmadı. Soruşturma devam ediyor.

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