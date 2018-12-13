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Yükseköğretimdeki öğrenci sayısı 8 milyonu aştı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Türkiye'de yükseköğretim öğrenci sayısının 8 milyonu aştığını söyledi.

Haber Merkezi | 13.12.2018 - 09:43..
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Yükseköğretimdeki öğrenci sayısı 8 milyonu aştı

Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Yükseköğretim Meclisi Toplantısı, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Türkiye'deki vakıf üniversitelerinin mütevelli heyet başkanları ve rektörlerinin katılımıyla gerçekti.

"RUSYA ÖĞRENCİ SAYISINI GEÇTİK"

Türkiye'de yükseköğretim öğrenci sayısının 8 milyonu aştığını bildiren Saraç, "Bu sayı, Almanya'nın iki katı. Daha önce bu sayı ile Rusya'dan sonra ikinci ülkeyiz diyorduk. Türkiye, şu anki yükseköğretimdeki öğrenci sayısı ile Rusya'daki öğrenci sayısını geçti" dedi.

Yükseköğretimdeki öğrenci sayısı 8 milyonu aştı

OLUMSUZ YÖNLERİ DE OLABİLİR UYARISI

Saraç, bu sayının olumlu tarafının bulunduğuna ancak yönetilmediği takdirde tehditkar taraflarının olacağına işaret etti.

ÖN LİSANS DAHA ÇOK

Yükseköğretimde toplam kontenjanlarının yaklaşık yüzde 19'unun vakıf yükseköğretim kurumlarında bulunduğunu aktaran Saraç, "Yüzde 20'si ön lisans, geri kalanı da lisans programlarında" bilgisini verdi.

Yükseköğretimdeki öğrenci sayısı 8 milyonu aştı

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç

YABANCI ÖĞRENCİ SAYISI

Hedef odaklı uluslararasılaşma çalışmalarına değinen Yekta Saraç, "Başkan olduğumuzda yabancı uyruklu 40 bin öğrenci vardı, bu sayı 4 yılda 140 bini geçti" dedi.

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