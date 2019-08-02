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Yüksekokullar hakkındaki kararlar Resmi Gazete'de

9 üniversite bünyesinde yeni fakülte, enstitü ve yüksekokul kuruldu. 4 üniversite bünyesindeki yüksekokullar kapatıldı.

AA | 02.08.2019 - 05:45..
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Bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı olarak fakülte, enstitü ve yüksekokul kurulması ve kapatılması hakkındaki  karar Resmi Gazete'de yayınlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan karara göre, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak İnegöl ilçesinde İnegöl Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Necmettin Erbakan Üniversitesine bağlı olarak Ereğli ilçesinde Veterinerlik Fakültesi kuruldu.

Ardahan Üniversitesine bağlı Sağlık Bilimleri Fakültesi, Bingöl Üniversitesine bağlı Kıraat İlmi Enstitüsü, Çankırı Karatekin Üniversitesine bağlı Hukuk Fakültesi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesine bağlı Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'ya bağlı Nanoteknoloji ve Biyoteknoloji Enstitüsü, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesine bağlı Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı Hamidiye Yabancı Diller Yüksekokulu kurulması kararlaştırıldı.

4 ÜNİVERSİTE BÜNYESİNDEKİ BAZI YÜKSEKOKULLAR KAPATILDI

AA'nın haberine göre; söz konusu kararla Ardahan Üniversitesine bağlı Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Çukurova Üniversitesine bağlı Sivil Havacılık Yüksekokulu, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesine bağlı Hatay Sağlık Yüksekokulu ile Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu ile Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesine bağlı Semra ve Vefa Küçük Sağlık Yüksekokulu kapatıldı.

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