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Yüksekova havalimanında uyuşturucu yakalandı

Selahaddin Eyyubi Havalimanında bir valizin astar kısmına gizlenmiş vaziyette 4 kilo 820 gram eroin ele geçirildi.

İHA | 29.05.2019 - 17:37..
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Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.

ASTARA GİZLENMİŞ UYUŞTURUCU BULUNDU

Açıklamada, “İlimiz Yüksekova ilçesi Selahaddin Eyyubi Havalimanında bir valiz üzerinde yapılan aramada, astar kısmına gizlenmiş vaziyette toplam daralı ağırlığı 4 kilo 820 gram olan eroin maddesi ele geçirilmiştir. 1 şahıs gözaltına alınmış olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

Yüksekova havalimanında uyuşturucu yakalandı

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