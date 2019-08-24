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Yüksekova ilçe emniyet müdür yardımcısı bıçaklandı

İhbar üzerine bir eve giden Komiser Yarımcısı Acar, 18 yaşındaki hırsız kız tarafından bıçaklandı. Hırsız gözaltına alındı.

İHA | 24.08.2019 - 17:41..
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 155 ihbar hattına yapılan bir evden hırsızlık anonsuna giden İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Komiser Yardımcısı Fatih Acar, evde hırsızlık yapan 18 yaşındaki kızı muhafaza altına almak istedi.

HIRSIZ BIÇAKLADI

Hırsız kız, o esnada üzerindeki bıçakla Acar'ı karnından bıçakladı. Müdahale etmek isteyen korumalarını da bıçakla hafif şekilde yaralayan hırsız kız gözaltına alınırken, emniyet müdür yardımcısı Acar ise olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

DURUMU AĞIR

Bıçağın dalağına isabet ettiği belirlenen emniyet müdür yardımcısının, sağlık durumunun ağır olduğu ve yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Yüksekova ilçe emniyet müdür yardımcısı bıçaklandı

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