taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7929
Euro
6.5962
Altın
1409.5
Borsa
96485.32
Gram Altın
262.574

Yüksekova yaylalarında çalışan kadınlar

Hayvancılık yaparak geçimini sağlayan halk, havaların ısınarak karların erimesiyle uzun yolculuklar yapıyor.

DHA | 30.06.2019 - 11:58..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin güvenlik güçlerinin etkin ve kararlı operasyonlarıyla teröristlerden arındırılmasının ardından, halkın can güvenliği nedeniyle gidilmesi yasak olan bazı yaylalara izin verildi.

HAVALAR ISINDI

Bu yaylalardan olan, ilçeye yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Yukarı Uluköy yakınlarında bulunan 2 bin 300 rakımlı İsbiriz ve Tıloran yaylaları da sıcakların artmasıyla birlikte şenlendi.

Yüksekova yaylalarında çalışan kadınlar

Çobanlar koyunları yaylara çıkarırken, kadınlar da günlük olarak kamyonlarla gidip, koyunları sağarak peynir yapıyor. Akşam saatlerinde de yeniden evlerine dönüyor.

En büyük sıkıntıyı yollarda yaşadıklarını belirten kadınlar, yayla yollarının yapılmasını istediklerini söyleyerek, yetkililerden çözüm bulunmasını istedi.

Yüksekova yaylalarında çalışan kadınlar

Yüksekova yaylalarında çalışan kadınlar

Yüksekova yaylalarında çalışan kadınlar

Yüksekova yaylalarında çalışan kadınlar

Yüksekova yaylalarında çalışan kadınlar

Yüksekova yaylalarında çalışan kadınlar

Yüksekova yaylalarında çalışan kadınlar

Yüksekova yaylalarında çalışan kadınlar

Yüksekova yaylalarında çalışan kadınlar

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İmamoğlu: İsrafı kamuoyuyla paylaşacağız

İmamoğlu: İsrafı kamuoyuyla paylaşacağız

413
Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon liralık soruyu açtı

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon liralık soruyu açtı

43
Suriyeli muhalifler yeni liderini seçti

Suriyeli muhalifler yeni liderini seçti

183
Nihat Ergün, Ali Babacan'ın partisine katılıyor

Nihat Ergün, Ali Babacan'ın partisine katılıyor

134
'Kusursuz kulak' Bager'in Fazıl Say hayali gerçek oldu

'Kusursuz kulak' Bager'in Fazıl Say hayali gerçek oldu

29
Fransa'da göstericiler yine sokaklarda

Fransa'da göstericiler yine sokaklarda

16
Ahmet Davutoğlu, AK Parti'yi yerden yere vurdu

Ahmet Davutoğlu, AK Parti'yi yerden yere vurdu

202
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir