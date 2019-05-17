Yüksekova’da 16 kilo eroin ele geçirildi

Hakkari Valiliği gerçekleştirdiği operasyonla ilgili bilgi verdi.

ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

Yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.

AÇIKLAMA YAPILDI

Açıklamada, “İlimiz Yüksekova ilçesinde şüpheli bir araç içerisinde yapılan aramada, 30 paket halinde toplam daralı ağırlığı 16 kilo 400 gram olan eroin maddesi ele geçirilmiştir. 3 şahıs gözaltına alınmış olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir." denildi.