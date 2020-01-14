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Yüksekova’da 4 kardeş sobadan zehirlendi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kardeş hastaneye kaldırıldı.

İHA | 14.01.2020 - 06:34..
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İlçe merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Yukarı Güveç köyünde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Hividar (19), Sozdar (19), Sedat (10) ve Medine Abo (8) isimli kardeşlerin baş dönmesi ve mide bulantısı şikayeti üzerine baba Bahattin Abo, 112 Acil Sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi.

KAPALI YOL AÇILDI, 4 KARDEŞ HASTANEYE YETİŞTİRİLDİ

Çığ düşmesi nedeniyle kapalı olan yol için de Yüksekova İl Özel İdaresi Şantiye Şefliği ekiplerine haber verildi. Yapılan yoğun çalışmalar sonucu yolun açılmasının ardından köye ulaşan ekipler, 4 kardeşi evlerinden alarak Yüksekova Devlet Hastanesine götürdü. Tedavi altına alınan kardeşlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Yüksekova’da 4 kardeş sobadan zehirlendi

Yüksekova’da 4 kardeş sobadan zehirlendi

Yüksekova’da 4 kardeş sobadan zehirlendi

Yüksekova’da 4 kardeş sobadan zehirlendi

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