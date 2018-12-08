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Yüksekova'da 5 saatlik hasta kurtarma operasyonu

Hakkari'de yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan bir köyde rahatsızlanan 70 yaşındaki Ramazan Erdil, 5 saat süren yol açma çalışmalarını ardından evinden alınarak hastaneye ulaştırıldı.

DHA | 08.12.2018 - 15:22..
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Yüksekova'da 5 saatlik hasta kurtarma operasyonu

İlçeye 20 kilometre uzaklıktaki Büyükçiftlik beldesine bağlı Kandilli mezrasında yaşayan tansiyon hastası Ramazan Erdil, aniden rahatksızlanınca yakınları 112 Acil Servis ekiplerini arayarak yardım istedi.

ŞANTİYE ŞEFLİĞİNDEN YARDIM İSTENDİ

3 gündür kar yağışının etkili olduğu bölgede Kandilli mezrasının yolu kardan kapalı olunca, sağlık ekipleri de İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliği'ni arayarak yolun kardan temizlenmesini istedi.

KAR KALINLIĞI 1 METREYE ULAŞTI

Bunun üzerine sağlık ekipleri ve karla mücadele ekipleri saat 16.00 sıralarında yola çıktı. Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi bulduğu bölgede karla mücadele ve sağlık ekipleri, akşam saat 21.00 sıralarında mezraya ulaşmayı başardı. Ardından Ramazan Erdil evinden alınarak amsulansa taşındı.

Yüksekova'da 5 saatlik hasta kurtarma operasyonu VİDEO

Yüksekova'da 5 saatlik hasta kurtarma operasyonu

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Erdil, Yüksekova Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı. Ramazan Erdil'in tedavisi devam ederken, oğlu Mehmet Erdil, kendilerine yardım eden Yüksekova kaymakamlığı karla mücadele ekiplerine ve 112 sağlık ekiplerine teşekkür etti.

Yüksekova'da 5 saatlik hasta kurtarma operasyonu

Yüksekova'da 5 saatlik hasta kurtarma operasyonu

Yüksekova'da 5 saatlik hasta kurtarma operasyonu

Yüksekova'da 5 saatlik hasta kurtarma operasyonu

Yüksekova'da 5 saatlik hasta kurtarma operasyonu

Yüksekova'da 5 saatlik hasta kurtarma operasyonu

Yüksekova'da 5 saatlik hasta kurtarma operasyonu

Yüksekova'da 5 saatlik hasta kurtarma operasyonu

Yüksekova'da 5 saatlik hasta kurtarma operasyonu

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