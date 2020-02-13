Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kar kalınlığı kepçe boyunu geçerken, yolun kapalı olması üzerine Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı.

6 METREYİ BULAN KAR TÜNELLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Özellikle yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşın mağdur olmaması için gece gündüz yoğun bir çalışma yürüten ekiplerin açtığı yollar ise tünelleri andırdı.

VATANDAŞ HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKİLDİ

Öte yandan, tünelleri andıran yolları görenler, şaşkınlıklarını gizleyemezken, bir yandan da o anı kaçırmamak için hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yüksekova’da 6 metreyi bulan kar tünelleri