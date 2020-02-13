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Yüksekova’da 6 metreyi bulan kar

Kar yağışı nedeniyle kapanan yolların açılması sonucu ortaya çıkan kar tünelleri, vatandaşın ilgisini çekti.

İHA | 13.02.2020 - 09:37..
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kar kalınlığı kepçe boyunu geçerken, yolun kapalı olması üzerine Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı.

6 METREYİ BULAN KAR TÜNELLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Özellikle yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşın mağdur olmaması için gece gündüz yoğun bir çalışma yürüten ekiplerin açtığı yollar ise tünelleri andırdı.

Yüksekova’da 6 metreyi bulan kar

VATANDAŞ HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKİLDİ

Öte yandan, tünelleri andıran yolları görenler, şaşkınlıklarını gizleyemezken, bir yandan da o anı kaçırmamak için hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Yüksekova’da 6 metreyi bulan kar tünelleri

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