Yüksekova’da doğa yürüyüşü

Doğa sporları eğitmenine eşlik eden doğaseverler, hem Hakkari'nin keşfedilmemiş güzelliklerini keşfediyor, hem de tırmanış ekibiyle keyifli vakit geçiriyorlar.

YÜKSEKOVA'DA DOĞA SPORLARI ÖNE ÇIKIYOR

İlçenin dağcılık konusun da, bölgenin değişik noktalarına giden Kahraman Ayten, tüm zorluklara rağmen yürüyüş ve tırmanış faaliyetlerini bir bir gerçekleştiriyor. Özellik Dağlıca mıntıkasında yürüyüş ve tırmanış gerçekleştiren dağcılık eğitmeni Kahraman Ayten, daha çok bölgede saklı ve gün yüzüne çıkartılamamış güzellikleri tanıtılması çaba harcıyor.

Dağlıca’nın eşsiz güzellikleri için, tarihi yerler, şelaleler, bitkiler, mağaralar ve tırmanmamış dağları tanıtımı için yaz kış uğraşıyor.

"BU ŞEHRİN GÜZELLİKLERİNİ GÖSTERMEK İSTİYORUM"

Dağları karış karış gezen dağcılık eğitmeni Ayten; "Asıl amaç bölgemizde keşfedilmemiş yerler, şelaleler, bitkiler ve mağaralar. Bunları ilçemize kazandırmak için çabamız bu yönde olacak. Geleceğimiz olan gençlere tüm güzellikleri kazandırmak için bölgeyi karış karış gezip görüp ona tanıtıp yol gösterecem. Bu yolu geleceğim için, şehrimiz için gayemiz bu yönde olacak" dedi.





















