taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.71885
Euro
6.46235
Altın
1304.145
Borsa
97233.97
Gram Altın
239.913

Yüksekova’da EYP ele geçirildi

Yüksekova ilçesinde bir adet el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildi. Açıklama Hakkari Valiliğinden yapıldı.

İHA | 11.04.2019 - 19:33..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Hakkari Valiliği ,İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirtti.

1 ADET EYP 1 ADET BÜYÜK TÜP ELE GEÇİRİLDİ

Valilikten yapılan açıklamada, “11 Nisan 2019 günü ilimiz Yüksekova ilçesi Armutdüzü Mahallesi Arpalı Mezrası mevkiinde icra edilen operasyon neticesinde, 1 adet EYP ve 1 adet büyük tüp ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.” denildi.


Yüksekova’da EYP ele geçirildi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Twitter CEO'su Jack Dorsey’in bir günü

Twitter CEO'su Jack Dorsey’in bir günü

182
Sudan'da darbe

Sudan'da darbe

324
AK Parti'nin Ankara'yı kaybetme nedeni araştırıldı

AK Parti'nin Ankara'yı kaybetme nedeni araştırıldı

543
Kızıltepe belediye binasındaki Türk bayrağı indirildi

Kızıltepe belediye binasındaki Türk bayrağı indirildi

483
Sudan Devlet Başkanı Ömer Beşir tutuklandı

Sudan Devlet Başkanı Ömer Beşir tutuklandı

276
CHP Ankara'da heykel temizliği yaptı

CHP Ankara'da heykel temizliği yaptı

441
Fatih Erbakan parasını Saadet'ten faiziyle aldı

Fatih Erbakan parasını Saadet'ten faiziyle aldı

409
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir