Yüksekova’da EYP ele geçirildi

Hakkari Valiliği ,İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirtti.

1 ADET EYP 1 ADET BÜYÜK TÜP ELE GEÇİRİLDİ

Valilikten yapılan açıklamada, “11 Nisan 2019 günü ilimiz Yüksekova ilçesi Armutdüzü Mahallesi Arpalı Mezrası mevkiinde icra edilen operasyon neticesinde, 1 adet EYP ve 1 adet büyük tüp ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.” denildi.



