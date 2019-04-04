taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.63545
Euro
6.34695
Altın
1292.335
Borsa
94441.1
Gram Altın
234.245

Yüksekova'da heyelan 3 köyün yolunu kapattı

Hakkari Yüksekova'da, sağanak nedeniyle heyelan meydana geldi. 3 köye ulaşım kapandı.

DHA | 04.04.2019 - 08:45..
  1. Haberler
  2. Yaşam
Whatsapp ile paylaş

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili sağanak nedeniyle bağlı Dilektaş, Bağdaş ve Kazan köylerinin yolunda heyelan ve çökme meydana geldi.

ARAÇLAR YOLDA KALDI

Bölgede etkili olan yağmurun ardından yumuşayan kaya ve toprak, yola aktı. Yol ulaşıma kapanırken, İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri, yolda çalışma başlattı. Heyelan nedeniyle, bazı araçlar yolda kaldı.

Yüksekova'da heyelan 3 köyün yolunu kapattı

YOLDA YARIKLAR OLUŞTU

Yolda kalan Rıfat Ertunç, heyelan nedeniyle köy yolunun ulaşıma kapandığını belirterek, "Heyelanla birlikte yolda yarıklar oluşmuş. Yolda ciddi kayma meydana geldiğini gördükten sonra durumu Yüksekova şantiye şefliğine bildirdim. Şimdi iş makineleri yolun güzergahını değiştirmek için yoğun bir çalışma yürütüyor." dedi.

Yüksekova'da heyelan 3 köyün yolunu kapattı

Yüksekova'da heyelan 3 köyün yolunu kapattı

Yüksekova'da heyelan 3 köyün yolunu kapattı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
21 ilde oylar yeniden sayılıyor

21 ilde oylar yeniden sayılıyor

147
Borisov: Türkiye’nin S-400'den vazgeçeceğini düşünmüyoruz

Borisov: Türkiye’nin S-400'den vazgeçeceğini düşünmüyoruz

82
ABD yine tehdit dolu açıklamalar yaptı

ABD yine tehdit dolu açıklamalar yaptı

89
HDP revizyon kararı aldı

HDP revizyon kararı aldı

19
Trump, babasının Almanya'da doğduğunu savundu

Trump, babasının Almanya'da doğduğunu savundu

22
Terör örgütü için çatışanların Alman vatandaşlığı yanacak

Terör örgütü için çatışanların Alman vatandaşlığı yanacak

7
Denizli'de yolcu otobüsü devrildi

Denizli'de yolcu otobüsü devrildi

9
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir