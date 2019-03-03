Yüksekova’da kar yağışı

İlçede, akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olurken, kar kalınlığı merkezde 1 metreyi, yüksek kesimlerde ise yaklaşık 6 metreyi buldu.
YOĞUN YAĞIŞ ETKİLİ OLUYOR
Kar yağışının etkili olmasıyla ilçe, kısa sürede beyaza büründü. Yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüler, yollarda zor anlar yaşadı. Karla mücadele ekipleri yolları açık tutmak için tetikte beklerken, ilçede kar yağışının salı gününe kadar süreceği belirtildi.
Diğer tarafta ise yetkililer, sürücüleri hız yapmamaları konusunda uyardı.
Yüksekova’da karla mücadele çalışması VİDEO