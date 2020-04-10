Yüksekova'da koronayı yenen aile taburcu edildi

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından hastanede tedavi gören kişilerden iyi haberler gelmeye devam ediyor.

AİLE KORONAVİRÜSÜ YENDİ

Hakkari'de Yüksekova Devlet Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören 8.5 aylık bebeği olan bir aile sağlığına kavuşarak taburcu edilirken, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Özge Özgen Tok, taburcu edilen hastalarla ilgili açıklama yaptı.

Tok, "Koronavirüs nedeniyle yatırdığımız 3 hastamızın bugün ilk taburculuğunu yapıyoruz. Anne, baba ve 8.5 aylık bir bebekti. Tedavilerini aldılar ve hepsi de iyi bir şekilde taburcu oldu. Onların anne babaları da halen tedavi görmekte. 5 günlük tedavi ve 1 haftalık süreçte takip ettik hastaları ve genel durumları düzeldikten sonra taburculuğunu uygun gördük. Hastanemizde şu an 10 vakamız var, 3'ünü taburcu ettik, 7 vakamız kaldı." dedi.

"ALLAH KİMSENİN BAŞINA VERMESİN"

Taburcu oldukları için mutluluklarını belirten aile fertleri de “Allah kimsenin başına vermesin böyle bir şey. Doktorlara, hastane personeline teşekkür ediyoruz. Çok iyi ilgilendiler bizimle, Allah hepsinden razı olsun." diye konuştu.