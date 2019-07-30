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Yüksekova’da mahallede yılan paniği

Kediyle boğuşan yılan korkuttu. Mahalleli kedi ile yılanı ayırmaya çalıştı.

İHA | 30.07.2019 - 00:09..
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Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Orman Mahallesi’nde akşam saatlerinde evine gitmekte olan öğretmen Ümit Bartın, evin önünde kediyle boğuşan bir yılan fark etti.

Bu durum görenleri korkuturken, mahalle sakinlerinden Nihat Tire eline aldığı cisimle yılanı kediden ayırmaya çalıştı.

"BİR BAKTIM KEDİ İLE YILAN KAVGA EDİYOR"

Evinin önünde yılanla karşılaşan Ümit Bartın, "Her zamanki gibi eve gidiyordum. Akşam üstüydü, eve yaklaşmak üzereydim. Bir baktım kediyle yılan kavga ediyorlar. O şaşkınlıkla cep telefonuma görüntü de almadım. Sağ olsun komşumuz gelip müdahale edip etkisiz duruma getirdi. Yılanı fark edecek olmasaydık mahalle büyük şok yaşardı" dedi.

Yüksekova’da mahallede yılan paniği

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