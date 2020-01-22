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Yüksekova'da metrelerce kar var

Hakkari Yüksekova'da İran sınırındaki Esendere beldesinde, kar kalınlığı yer yer 5 metreyi geçti.

İHA | 22.01.2020 - 09:32..
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Yüksekova ilçe merkezine 47 kilometre uzaklıkta bulunan ve İran sınırında olan Esendere Belde Belediyesi'nin karla mücadele çalışması, tüm hızıyla sürüyor.

5 METRE KAR

Yoğun kar yağışının ardında Esendere Belde Belediyesi kolları sıvayarak, özellikle beldenin yüksek kesimlerinde yaşayan vatandaşların mağdur olmaması 5 metreyi bulan karı temizliyor.

Gece gündüz karla mücadele çalışmalarını takip eden Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, “Maddi imkânsızlıklara rağmen halkımızın sıkıntı yaşamaması için tüm imkânlarımızı seferber ederek, geceli gündüzlü çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Belediyemizin iş makinesi yetersizliğinden dolayı kiraladığımız iş makineleriyle halkımızın mağdur olmaması için çalışmalarımızı yapmaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz günlerde etkili olan ve halen aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışıyla beraber beldemizde birçok mahallemizin yolu ulaşıma kapandı. Bununla beraber ekiplerimizi seferber ederek, tüm mahalle yollarımızı ulaşıma açtık. Ancak yüksek kesimlerde bulunan bazı yollarımızda, yer yer kar kalınlığı 5 metreyi buluyor.” dedi.

Yüksekova'da metrelerce kar var

Yüksekova'da metrelerce kar var

Yüksekova'da metrelerce kar var


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