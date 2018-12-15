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Dicle Barajı'nda yükselen su seviyesi ekipleri alarma geçirdi

Diyarbakır Dicle Barajı'nda, biriken fazla suyun tahliyesi için açılan baraj kapağı koptu. Olası sel felaketlerine karşı belediye çalışmalara başladı.

İHA | 15.12.2018 - 11:42..
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Diyarbakır’ın Eğil ilçesinde bulunan Dicle Barajında aşırı yağış nedeniyle biriken suyun tahliyesi için açılan kapaklardan birinin kopması sonucu Dicle Nehri yatağından taşmaması için Diyarbakır’ın Bismil İlçe Belediyesine bağlı tüm iş makine ve personelleri ile birlikte seferber olup gece gündüz teyakkuzda bekliyor.

Belediyeye bağlı iş makineleri suyun taşmaması için Dicle nehrin kenarında bulunan riskli bölgelerde set güçlendirme ve yükseltme çalışması yaptı.

CAN VE MAL KAYBI OLMAMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Tüm imkanlarla gece gündüz teyakkuzda olduğunu belirten Bismil İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kerem Süleyman Yüksel, belediye ve kaymakamlık olarak vatandaşların can ve mal kaybı yaşanmaması için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını ve yapmaya devam ettiklerini söyledi.

Dicle Barajının onarımı bitene kadar belediye olarak gece gündüz teyakkuzda olacaklarını aktaran Kaymakam Yüksel tehlike geçene kadar vatandaşların Dicle Nehri kıyısından uzak durmalarını istedi.

Dicle Barajı'nda yükselen su seviyesi ekipleri alarma geçirdi

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