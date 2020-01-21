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Yumruk darbesiyle öldü

Rusya’da toplu kavgada başına yumruk darbesi alan kişi, yere yığılarak hayatını kaybetti.

İHA | 21.01.2020 - 11:49..
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Rusya’nın Yamalo-Nenets Özerk Bölgesi’nde bulunan Labıtnangi kentinde bir binanın önünde bir grup, aralarında bir konuyu tartışmaya başladı.

10 kişilik grup arasında başlayan konuşma, bir süre sonra şiddete dönüştü.

BİNANIN GİRİŞ KAPISINA DA KAFASINI ÇARPTI

Herkesin neredeyse birbirine yumruk attığı kavgada, Grigory Perkhurovich isimli kişi, kafasına çok sert bir yumruk darbesi aldı. Bir anda sendeleyerek yere düşen adam, binanın giriş kapısına da kafasını çarptı.

Rusya'da çıkan kavgada yumruk darbesiyle öldü İZLE

HASTANEDE KURTARILAMADI

Güçlükle ayağa kalkan adama saldıran kişi, tekrar yumruk attı. Bu yumruk ile kendisini kaybeden adam, yere yığıldı. O noktada bulunan birçok kişi ise kavgayı bırakıp, adamın başında toplandı. Edinilen bilgiye göre; yerden kalkamayan adam, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Beyin sarsıntısı geçirdiği düşünülen adamın, bir süre sonra tüm beyin fonksiyonlarının durduğu ve yaşamını yitirdiği açıklandı.

Yumruk darbesiyle öldü

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kavgaya karışan herkes sorguya alındı.

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