Yumrukla adam öldüren kişi tutuklandı

1 Sinan Akçıl mutluluğunun her anını fotoğraflıyor Gelinliği görür görmez "Giyinmemiş bu" diye bağırdığı tepkisi izlenme rekorları kırdı. Geceye ait çok özel fotoğraflar paylaşmaya devam ediyor.

2 Mutfakta kimyasal tehdit var Alışveriş safhasından başlayarak mutfağa taşınan kimyasal tehdidin boyutunun her geçen gün daha da arttığı ve endokrin sistem rahatsızlıkları başta olmak üzere kanser için risk oluşturduğu belirtildi.

3 Mutfakta kimyasal tehdit var Alışveriş safhasından başlayarak mutfağa taşınan kimyasal tehdit boyutunun her geçen gün daha da arttığı ve endokrin sistem rahatsızlıkları başta olmak üzere kanser için risk oluşturduğu belirtildi.

4 Kavga eden öğrencileri ayırmak isteyen esnaf bıçaklandı Kocaeli'de kavga eden lise öğrencilerini ayırmak isteyen esnaf, öğrenciler tarafından bıçaklanarak yaralandı.

5 Hollywood yanağı nedir Dünyaca ünlü oyuncu Angelina Jolie ile başlayan Hollywood yanağı, operasyon sonucu elde ediliyor.

6 Steteskop nedir Bir çeşit tıbbi cihaz olan steteskop; doktorların ve hemşirelerin kullandığı, vücut içinde oluşan sesleri dinleyebilmeye yarayan alettir.