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Yumrukla adam öldüren kişi tutuklandı

Samsun'da bir gazinoda istek şarkısı çalınmayınca kavga çıkaran Adem G., yumruk attığı Nurettin Ç.'nin ölümüne neden oldu.

İHA | 02.01.2019 - 17:25..
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Gazinoda Adem G., kadın sanatçıdan şarkı isteğinde bulundu. Kadın sanatçı bu isteği kabul etmedi. Adem G. bu sırada kadın şarkıcıya saldırdı. Gazino çalışanı garsonlar, Adem G.’yi dışarı çıkarttı.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Bu sırada Adem G., gazinodan çıkan Hakan S.’ye yumruk attı. Ardından Adem G., bu sırada 72 yaşındaki Nurettin Ç.’ye de saldırdı. Nurettin Ç. bayıldı. Saldırgan Adem G. ise kaçtı.

KAFASINDA KIRIK OLUŞTU

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan ve kafatasında kırık olduğu tespit edilen Nurettin Ç., dün hayatını kaybetti. Adem G., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından, dün akşam saatlerinde Çarşamba ilçesinin Beylerce Mahallesi’nde kovalamaca sonucu havaya uyarı ateşi açılarak, yakalandı ve gözaltına alındı.

Yumruk yedikten bir gün sonra öldü VİDEO

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Cinayet bürosundaki sorgusu tamamlanan Adem G., çelik yelek giydirilerek geniş güvenlik önlemi altında bugün, Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Adem G., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Yumrukla adam öldüren kişi tutuklandı

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