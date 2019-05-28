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'Yumurta çocuk' tüm yardım parasını bağışladı

'Yumurta çocuk' olarak anılan 17 yaşındaki Avustralyalı genç Will Connoly, kendisi için toplanan 100 bin doları Christchurch saldırısından etkilenenlere hibe etti.

DHA | 28.05.2019 - 15:31..
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Will Connoly, Instagram hesabından, kendisi için toplanan 100 bin doları Christchurch cami saldırılarından etkilenenlere bağışladığını duyurdu.

Connoly, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki 2 camiye düzenlenen ve 51 kişinin hayatını kaybettiği saldırı sonrası İslam düşmanı ırkçı sözleriyle tepki çeken Avustralya'nın Queensland Senatörü Fraser Anning’e yumurtalı protesto düzenlemişti.

'Yumurta çocuk' tüm yardım parasını bağışladı

KAMPANYA BAŞLATMIŞTI

Protesto sonrası gözaltına alınan Connoly için sosyal medya kullanıcıları, ‘Go Fund Me’ isimli internet sitesi üzerinden bağış toplamaya başlamıştı. Connoly ise bu toplanan bağışı saldırıdan etkilenenlere bağışlayacağını açıklamıştı.

Avustralyalı ırkçı senatöre 'yumurtalı' protesto ARŞİV

'Yumurta çocuk' tüm yardım parasını bağışladı

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