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Yunan adalarına göç yüzde 97 azaldı

Türkiye ile yapılan anlaşma sayesinde Yunanistan mülteci akınından kurtuldu. Ancak hala Çipras, Türkiye'yi tehdit etmeye kalkabiliyor.

AA | 24.06.2019 - 19:11..
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Yunan adalarına göç yüzde 97 azaldı

Avrupa İltica Destek Ajansı (EASO), 28 Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeye iltica başvurularının 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 10 azaldığını duyurdu.

EASO tarafından yayımlanan "2018 AB İltica Durumu Yıllık Raporu"nda, AB'ye iltica başvuruları ve sığınmacı akını hakkında bilgi verildi.

YUNAN ADALARINA GÖÇ YÜZDE 97 AZALDI

Raporda, Türkiye ile AB arasında imzalanan göçmen mutabakatı sayesinde denizde hayatını kaybeden sığınmacı sayısında ciddi azalma olduğu vurgulanırken, mutabakatın ardından Türkiye'den Yunan adalarına yasa dışı göçün yüzde 97 azaldığı da bildirildi.

Yunan adalarına göç yüzde 97 azaldı

AB'YE GÖÇ YÜZDE 10 AZALDI

Rapora göre, AB üye ülkelerine iltica başvuruları 2017'ye göre yüzde 10 azaldı. AB'ye 2017'de 728 bin 470 kişi iltica başvurusu yapılırken, 2018'de bu sayı 664 bin 480'e geriledi.

İltica başvurusu yapan sığınmacılar yoğunlukla Suriye, Afganistan ve Irak'ta olurken, Venezüellalı sığınmacı başvurularında bir önceki yıla göre yüzde 55 artış yaşandı.

Yunan adalarına göç yüzde 97 azaldı

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