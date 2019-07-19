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Yunan adalarına kaçmaya çalışan 29 göçmen yakalandı

İzmir'de ihbar üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, 29 göçmeni gözaltına aldı.

İHA | 19.07.2019 - 12:43..
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İzmir'in Dikili ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 29 göçmen yakalandı.

29 GÖÇMEN YAKALANDI

Edinilen bilgiye göre sahil güvenlik uçağındaki görevliler, Dikili ilçesi Salihleraltı Mahallesi önlerinde lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen tespit etti.

Sahil güvenlik botlarınca durdurulan botta, Afgan uyruklu olmak üzere toplam 29 kaçak göçmen yakalandı.

Yunan adalarına kaçmaya çalışan 29 göçmen yakalandı

GÖÇMENLER TESLİM EDİLDİ

Yakalanan göçmenler, kimlik tespit işlemleri sonrası İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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