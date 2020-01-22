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Yunan adalarında göçmen karşıtı protesto

Yunanistan'ın göçmenleri yerleştirdiği adalarda, halk greve gidip protesto gerçekleştirdi.

Haber Merkezi | 22.01.2020 - 18:18..
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Yunanistan'daki Midilli, Sakız ve Sisam adalarında, kamu kurumları göçmen krizine dikkati çekmek amacıyla bir günlük greve gitti, dükkanlar da kepenk kapattı.

Belediyelerin çağrısı üzerine, çeşitli derneklerin ve ada sakinlerinin de desteğiyle alınan bir günlük grev kapsamında, göçmen sorununun en yoğun yaşandığı adalardaki kamu kurumları hizmet vermedi, dükkanlar da açılmadı.

Yunan adalarında göçmen karşıtı protesto

10 BİN KİŞİ PROTESTODA

Midilli'de belediye başkanı, eski milletvekilleri ve üst düzey bürokratların da bulunduğu yaklaşık 10 bin kişi, adanın merkezinde bir araya gelerek Ege ve Ada Politikası Genel Sekreterliğine yürüdü.

Yunan adalarında göçmen karşıtı protesto

ADALARIMIZ BİZE AİT

Hükümetin ve Avrupa Birliği'nin politikalarını protesto eden göstericiler, ''adalarımız bize ait'', ''adalarımızı geri istiyoruz'' yazılı pankartlar taşıdı.

Gösteride konuşan Midilli Belediye Başkanı Stratis Kitelis, ''Buraya bir mesaj göndermek için toplandık. Tek başımıza değiliz. Sesimiz, başbakan ve diğer yetkililere kadar ulaşacak.'' ifadelerini kullandı.

Adanın eski haline dönmesini istediklerini belirten Kitelis, ''Adalardaki yoğunluğun acilen azaltılmasını, sivil toplum kuruluşlarının kontrol altına alınmasını istiyoruz. Deniz sınırlarımızın korunmasını talep ediyoruz.'' dedi.

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