Yunan adasında mahsur kalanlar tahliye ediliyor

Yunanistan'ın Dedeağaç ile Semadirek Adası arasında sefer yapılan tek feribotun 6 Ağustos'ta arızalanması nedeniyle adaya seferler yapılamadı. Arızalanan ve yerine devreye sokulan feribotun da arıza yapması üzerine Semadirek'e tatile gelenler, günlerdir adadan ayrılamadı.

1000 KİŞİ MAHSUR KALDI

Yaklaşık 1000 kişinin mahsur kaldığı adada yiyecek sıkıntısı başladı, marketler boşaldı. Adada mahsur kalanlar ile rezervasyon yaptıkları adaya tatile gideceklerin tepkilerinin artması üzerine Semadirek Belediyesi'nce ücretsiz yemek ve konaklama imkanı sağlandı.

FERİBOT SEMADİREK ADASI'NA GÖNDERİLDİ

Doğu Makedonya ve Trakya Eyalet Başkanlığı da yaşanan sorun ve mahsur kalanların tepkileri üzerine devreye girdi. Yunanistan'ın Ege adalarında kullanılan feribot, dün saat 13.30 sıralarında, Semadirek Adası'na gönderildi.

600 yolcu ve 70 araç taşıma kapasiteli feribot, olumsuz hava koşulları nedeniyle adanın limanına yanaşamayınca Yunan Denizcilik Bakanlığı devreye girdi ve Ege Denizi'nde diğer adalara sefer yapılan başka feribotlar Semadirek Adası'na yönlendirildi.

"ÇOK KÖTÜ GÜNLER GEÇİRDİM"

Yaklaşık 5 bin kişinin yaşadığı, 2 bin turistin de tatil yaptığı adada mahsur kalanlar, feribotlarla Dedeağaç Limanı'na getirilmeye başlandı. Semadirek'e tatile gelen Maria Papadopoulou, "Adada çok kötü günler geçirdim. Yerlerde uyudum. Bizi günlerce orada beklettiler. Adada feribotun arıza yapması sonrası başka feribot gelmemesi sonucu tatilim çok kötü geçti. Ne yapacağımı bilemedim. Günler geçtikçe tekrar buraya dönemeyeceğimizi düşündüm. Buraya geldiğim için çok mutluyum." dedi.

ÇOK SAYIDA TURİST DE ADADAYDI

Fotis Glamatis ise "Yaklaşık 1 haftadır adada, feribotumuzun arızalanması nedeniyle kaldık. Sonra bizi buraya taşımak için gönderilen feribot da arıza yaptı. Bu nedenle tatilimiz uzadı. Adada bize ücretsiz yemek verdiler. Yaklaşık 2 bin turist arasında çok sayıda Türk turistin de adada olduğunu söyleyebilirim." dedi.





























